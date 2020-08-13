Коронавирус пробрался в Белгород-Днестровский горсовет: кто заболел

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по Украине. У четырех депутатов Белгород-Днестровского городского совета диагностировали COVID-19.

Реклама

Тот, который заболел первым, уже полностью выздоровел и получил отрицательный результат, об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

"На сегодняшний день у троих депутатов городского совета обнаружен COVID-19. Двое из них госпитализированы в лечебные учреждения. Еще один — находится на самоизоляции", – прокомментировал секретарь Белгород-Днестровского горсовета, исполняющий обязанности мэра Виктор Грозов.

По его словам, у всех троих наблюдается повышение температуры и общая слабость. Врачи оценивают их состояние здоровья как средней степени тяжести.

В тренде Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников

Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

Реклама

А в ночных клубах Одессы совсем "забыли" про карантин, смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама