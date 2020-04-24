Коронавирус в Одесской области: вспышки произошли в больнице и доме престарелых

В Одесской области зафиксировали два очага коронавируса – 29 случаев в больнице города Подольска (у медика и пациентов), а также в доме престарелых в Одессе – там инфицированы пять человек (трое медиков и двое подопечных).
Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Максим Куцый во время брифинга, посвященного ситуации с эпидемией.
"О ситуации в городе Подольск. С понедельника (20 апреля) было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу", - рассказал он.
По данным главы ОГА, в этом лечебном учреждении было подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.
Куцый добавил, что медикам больницы, которые старше 60 лет, было предложено уйти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Однако эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности, помогая пациентам.
Кроме того, главный санитарный врач области Виталий Гончаров сообщил о том, что в областном центре произошла вспышка заболевания в доме престарелых.
Первый случай произошел 17 апреля. Вспышка стала возможна из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.
В свою очередь, журналисты "Думской" заявили, что инфекция проникла в частный дом престарелых "Символ Заботы" на Долгой улице.
Напомним, ранее в одесской мэрии рассказали подробности о мужчине с коронавирусом, умершем в Одессе.
У первого умершего от коронавирусной инфекции в Одессе мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.
Отметим, что на данный момент в Одесской области вирус унес жизни трех человек. Двое умерших были жителями Подольска.
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