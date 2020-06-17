Крушение самолета в Одессе: число жертв возросло

В больнице скончался второй пилот

После крушения самолета в Одессе в больнице умер второй пилот, которого с места катастрофы госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Думская", на место падения летательного аппарата полицейские прибыли через пять минут после аварии, а скорая помощь – через 20 минут.

Как стало известно, командиром экипажа был известный летчик-испытатель Олег Синица. Функции второго пилота выполнял Юрий Жуковский.

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"Самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий – кому-то из пилотов стало плохо", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что упавшим летательным аппаратом был легкий самолет "Дельфин", разработанный на одесском заводе в 2010 году. Тогда он остался невостребованным, но в 2020 году его испытания возобновили.

Напомним, не так давно возле Днепра упал и загорелся одномоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека.

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Кроме того, ранее "Сегодня" рассказывали, почему во время карантина над столицей низко летают самолеты, хотя Украина временно приостановила международное авиасообщение с другими странами.

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