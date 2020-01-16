Мальчик был проблемный: в одесской школе прокомментировали скандал с избиением ребенка

По словам женщины, мама школьника просто хочет «сбить деньги»

Фото: pixabay.com

Директор частной школы "Интерактив" Оксана Тихая прокомментировала скандал с избиением школьника учительницей. По словам женщины, ученик 3-го класса Марат был проблемный, а его матери нужны только деньги.

Заявление директора опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса". Оксана полностью отрицает версию матери ребенка. По словам директора, мальчик был проблемным: из-за него уволилась учительница, а с школой разрывали контракты родители детей.

Также она рассказала, что в начале года попросила мать мальчика перевести ребенка в другую школу, но та в ответ потребовала вернуть деньги за обучение и обвинила директора в неадекватном отношении.

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А тем временем полицейские начали досудебное расследование по факту избиения мальчика.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, на днях в частной школе под Одессой произошел вопиющий случай – преподаватель избила ученика. Избиение школьника попало на камеры наружного наблюдения.

Кроме того, ранее в Житомирской области учительница иностранного языка во время урока ударила ученика второго класса.

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