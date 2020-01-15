В частной школе Одессы преподаватель избила ребенка: появилось видео

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В одесской частной школе произошел вопиющий случай – преподаватель избила восьмилетнего ученика.

Все случилось в школе на поселке Котвского. Как рассказала изданию "Культурометр" мать мальчика Наталья Гункинова, в тот день ее сын просился в туалет, но его не отпускали до окончания урока. Ребенок не выдержал и сам вышел из класса. Это, видимо, разозлило преподавателя – она выгнала ученика с урока, а потом ударила его во дворе.

Избиение школьника попало на камеры наружного наблюдения. Преподаватель несколько ударила мальчика руками и ногой. Врачи диагностировали пострадавшему ушиб паха.

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Мать избитого потребовала извинений в администрации школы. Преподавателя, по ее словам, уже уволили, но компенсировать моральный ущерб никто не будет. Наталья добавила, что за учебу в этой школе каждый месяц родители платят 9000 гривен.

Напомним, не так давно в Житомирской области учительница иностранного языка во время урока ударила ученика второго класса – женщина предстанет перед судом.

Также ранее мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.

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