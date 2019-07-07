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Масштабное ДТП в Одессе: водитель иномарки, уходя от погони, разбил три машины и улетел в кювет

7 июля, 18:01

Авария случилась возле крупного торгово-развлекательного центра

В Одессе вечером 6 июля, около 20:20, недалеко от торгово-развлекательного центра "Ривьера" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: водитель Lexus, уходя от полицейской погони, разбил три машины и улетел в кювет.

Как сообщили корреспонденту "Сегодня" водители разбитых авто, авария произошла в селе Фонтанка на улице Гоголя. Как видно на видео с камер наблюдения, Lexus, двигаясь на большой скорости, сначала столкнулся с микроавтобусом, задел авто и вылетел в кювет.

Водитель микроавтобуса отделался испугом, а в других автомобилях, к счастью, никого не было, как и пешеходов на обочине – обошлось без жертв и пострадавших.


В Одессе возле ТРЦ "Ривьера" произошло крупное ДТП

По словам участников ДТП, водитель Lexus по внешним признакам был пьяным. В присутствии своих адвокатов он отказался от прохождения теста на содержание в крови алкоголя.

Копы составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. При этом официальных комментариев полиции пока не было.

На месте аварии мужчина вел себя дерзко: обзывал полицейских, показывал неприличные жесты водителям. Кроме того, он отрицал, что находился за рулем и пытался доказать, что просто проходил мимо.


В Одессе возле ТРЦ "Ривьера" произошло крупное ДТП

Водители разбитых авто считают, что виновник может уйти от ответственности. Их смутило поведение автомобилиста и тот факт, что он отказался от прохождения алкотеста. Отметим, в пресс-службе патрульной полиции Одессы информацию о данном ДТП на данный момент до сих пор не предоставили. По какой причине автомобилист пытался скрыться от копов также неизвестно.


В Одессе произошло крупное ДТП

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Одесса, погоня

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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