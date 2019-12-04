Масштабный пожар в центре Одессы: пламя охватило 2000 "квадратов" здания

Из-за пожара пострадали 12 человек, среди них есть спасатели

Фото: ГСЧС

В центре Одессы спасатели пытаются потушить пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пламя уже охватило 2000 "квадратов".

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что огонь вспыхнул на третьем этаже учебного корпуса. Сейчас из здания эвакуировали всех находившихся там людей. К тушению привлекли 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

В результате пожара пострадали 12 человек. Среди них – четверо пожарных.

Напомним, в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

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