Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Масштабный пожар в центре Одессы: пламя охватило 2000 "квадратов" здания

4 декабря, 12:44

Из-за пожара пострадали 12 человек, среди них есть спасатели

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В центре Одессы спасатели пытаются потушить пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пламя уже охватило 2000 "квадратов".

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что огонь вспыхнул на третьем этаже учебного корпуса. Сейчас из здания эвакуировали всех находившихся там людей. К тушению привлекли 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

В результате пожара пострадали 12 человек. Среди них – четверо пожарных.

Напомним, в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

фото видео Одесса пострадавшие колледж пожары

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайте
Секс-скандал в Одессе: тайное видео с голыми пациентками онкодиспансера год публиковали на порносайтеУкраина
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеетУкраина
На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие
На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшиеОдесса
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделю
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...