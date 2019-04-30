Масштабный пожар в Одессе: мужчина получил 50% ожогов тела

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава

Фото: Pixabay

В понедельник, 29 апреля, в Одессе на территории парка "Дюковский сад" горело нежилое здание. Во время пожара мужчина получил 50% ожогов тела. Об этомсообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

"29 апреля в 22:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Одесса на территории парка "Дюковский сад" горит здание. В 22:25 на место вызова прибыли спасатели и установили, что открытым пламенем горит деревянное нежилое здание", – говорится в сообщении.

В 22:23 пожар был локализован, в 22:51 ликвидирован.

Во время тушения пожара спасен мужчина 1952 г.р. Он получил 50% ожогов тела. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в больницу.

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

Напомним, в понедельник вечером, 29 апреля, на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

в 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение блока номер 3.

В 22.00 пожар был ликвидирован, причины устанавливаются.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный пожар в Одессе: мужчина получил 50% ожогов тела". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"