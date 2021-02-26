Мать пропадала полгода: в Одесской области 10-летняя девочка работала, чтобы заботиться о братике и сестрах

В Одесской области девочка пошла работать в 10 лет, чтобы заботиться о младших братике и сестричек. Родная мать детей могла забыть о них даже на пол года. Сейчас они живут в новой семье с любящими родителями.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Дети живут в семье Николайчуков уже год. Сейчас уже 14-летняя Аня Пичугина рассказала, как ранее справлялась с детьми.

"Мама ничего не делала, уходила на полгода из дома. И я всегда сама с детьми. Ходила на работу к соседям, сапала, убирала. На хлеб там, чтобы памперсы были. И так получилось, что я просила, чтобы помогли лишить маму родительских прав, чтобы мы попали в какую-то семью", – сказала девочка.

Теперь новая их семья – родители-воспитатели: мама Наталья и папа Валерий. Сейчас Аня пытается вычеркнуть из памяти дни, когда их, старших детей, готовили в интернат, а младших хотели отправить в дом малютки.

Видео: Сегодня

"У них уже были подписаны бумаги, что их забирают в интернат. Буквально за сутки мы их (забрали, – Ред.). Я их не видела, я уже сказала, что беру", – сказала мать-воспитатель.

Николайчуки – активные пользователи портала для усыновителей "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова. Больше всего Наталью трогают видеоанкеты детей, ищущих родителей. Благодаря этому сайту почти 10 000 сирот попали в семьи.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как Фонд Рината Ахметова поддерживает детские дома семейного типа.

Также Виктория Олейник из Северодонецка тоже получила важную поддержку от психологов Фонда Рината Ахметова.

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