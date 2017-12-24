Местные выборы в Украине: в Одесской области задержали трех человек

На участке выдавали бюллетени людям, которые не должны голосовать на этом избирательном округе

В Одесской области на избирательный участок в пос.Лиманка прибыла следственно-оперативная группа, задержавшая трех человек, сообщается на сайте "Опоры".

"Присутствующими наблюдателями и доверенными лицами обнаружено попытку выдачи членом комиссии избирательного бюллетеня лицам, которые не являются избирателями (данные лица зарегистрировано в г.Подольск Одесской области). На избирательный участок была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек и проводит следственные действия с ними и двумя членами комиссии", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на этом участке выдавали бюллетени людям, которые не должны голосовать на этом избирательном округе.

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"Такая ситуация вызвала возмущение избирателей и скандал между ними, кандидатами в депутаты на этом округе и председателем комиссии", – отмечают наблюдатели.

Во время потасовки комиссия проголосовала за удаление с избирательного участка кандидата в депутаты поселкового совета самовыдвиженца Николая Богдана.

Организация отмечает, что члены избирательного участка не могут проводить заседания и принимать любые решения во время голосования, согласно ч.17 ст.77 закона "О местных выборах".

Напомним, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51-й объединенной территориальной общине (ОТО) в 17 областях страны, 5 из которых являются городскими общинами, 30 – сельскими, 16 – поселковыми.

Голосование началось в 8 утра и закончилось вечером в 20:00.

Напомним, 29 октября в Украине в 201 объединенной территориальной общине проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов, из них 4 – по факту подкупа избирателей.

В общественной организации "Опора сообщали о нарушения и подкупах. Например, в Одесской области некоторые участки открывались с опозданием, были "махинации" с бюллетенями.