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Метнул нож в спину: в Одесской области мужчина ранил 12-летнего племянника

30 августа, 08:56

Раненого мальчика уже прооперировали

В Одесской области копы задержали мужчину, набросился с ножом на своего 12-летнего племянника. Об этом сообщили в Балтском отделе полиции.

Как выяснилось, на площадке возле дома между пьяным 31-летним мужчиной и его племянника произошла ссора, в разгар которой подозреваемый бросил ребенку в спину нож. На крики мальчика из дома выбежала мать, которая сразу позвонила в "скорую". Сейчас ребенка уже прооперировали и его состояние врачи оценивают как стабильное.

Об инциденте копам сообщили медики. Преступник же сразу пытался сбежать и к его поискам были привлечены кинологи со служебной собакой. Мужчину нашли в овраге, где тот скрывался. Свой поступок он объяснил обидой на племянника за то, что тот его "обзывал".

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", - рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который облил кислотой родную дочь.

Кроме того, ранее полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

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