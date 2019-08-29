В Харьковской области мужчина угрожал врачу мечом

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который пришел пьяным на прием к врачу и начал угрожать ему мечом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел 27 августа в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района. Как выяснилось, около 14:00 мужчина пришел в больницу чтобы измерить давление и принес с собой меч. Семейный врач сделала замечание пациенту, но в ответ он начал материться и угрожать физической расправой. После этого он достал из чехла меч и приставил его к медику.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

На данный момент 59-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Как рассказала и.о. начальника Змиевского отдела полиции Татьяны Проуторова, сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований. Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Ранее в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене. Мужчина атаковал фельдшера "скорой", прибывшего по вызову.

А в Одессе бригада медиков скорой помощи не смогла доставить в больницу мужчину весом в 150 килограммов, и врачам пришлось позвать на помощь спасателей.

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