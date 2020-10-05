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Психотропов на 24 миллиона: в Запорожской области накрыли нарколабораторию (фото)

5 октября, 11:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемые продавали наркотики через Telegram-канал

В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта психотропных веществ.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ НП, двое местных жителей создали на территории области нарколабораторию, где в больших масштабах изготавливали психотропные вещества и сбывали их по всей территории Украины через Telegram-канал.

Во время санкционированных обысков по месту жительства в загородных домах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли почти 550 литров и 100 килограммов прекурсоров, более 15 килограммов фасованного метадона и метамфетамина, 70 "марок" и зип-пакеты с PVP-солью.

Также изъято оборудование для изготовления наркотиков, наличные, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи.

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Открыто уголовное производство по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров на черном рынке составляет 24 миллиона гривен.

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Злоумышленников задержали. Решается вопрос об аресте домов, автомобилей и другого имущества фигурантов с последующей конфискацией.

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Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Днепре копы перекрыли канал контрабанды психотропов из России.

Также в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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наркотики Запорожье полиция нарколаборатория психотропы
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