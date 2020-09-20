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В Одессе устроили День рождения для слонихи: пришли десятки детей (фото и видео)

20 сентября, 03:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Слониха Венди отметила 41-й день рождения

В Одесском зоопарке, где ранее отметили бэби-бум, решили устроить праздник в честь 41-го дня рождения слонихи Венди. Поздравить любимицу одесситов пришло более сотни посетителей.

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В честь Дня рождения "девушку" угостили ее любимым лакомством – сладкими арбузами, сообщает УСИ.

Как рассказал директор зверинца Игорь Беляков, родилась Венди на воле, в Индии. Еще трехлетним слоненком ее поймали, и позже она оказалась в Одессе.

Знаменитой она стала после того, как родила в неволе троих детенышей – для зоопарков это большая редкость.

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Слониха, по словам Белякова, очень умная, контактная и социализированная, хоть и с непростым характером. Обожает купаться, в том числе, и в пыли. Без людей она скучает, но еще больше – без партнера. В 2008 году умер ее "муж"- слон Тарун, и Венди осталась одна.

"Мы очень активно пытаемся найти для нее пару, она очень скучает, так как слоны вообще очень социальные животные. Мы в течение ближайших лет рассчитываем, что будет проведена реконструкция, в том числе, и слоновника. Будет новый слоновник, и мы сможем взять еще одного слона для нашей Венди", - заявил он.

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Во время праздника работники зоопарка раздали детям любимые фрукты слонихи и предложили их сложить в подарочную коробку. Венди ее оперативно разворотила и принялась поедать свои любимые угощения.

Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке родились детеныши антилоп. Животных скоро перевезут в заповедник "Аскания-Нова".

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Также напомним, недавно работники киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. В комментариях люди писали, что будут брать пример с енотов и благодарили работников зоопарка за возможность любоваться животными.

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