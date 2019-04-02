Молдавские силовики обыскивают генконсульство в Одессе

Как оказалось, консула подозревают в получении взятки

Фото: Dumskaya.net

Молдавские силовики обыскивают генконсульство в Одессе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/368/cfe/5ca368cfe2715.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/368/cfe/5ca368cfe2715.jpg 2019-04-02T16:51:00+03:00 Одесса Как оказалось, консула подозревают в получении взятки

В консульстве Республики Молдова, что в Одессе, проходят обыски в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщается на странице Антикоррупционной прокуратуры Молдовы.

"Прокуроры по борьбе с коррупцией проводят в данный момент обыски в консульстве Республики Молдова в Одессе. Операция в рамках расследования дела о коррупции проходит совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Как оказалось, консула подозревают в получении взятки. 6 апреля 2018 года консул выдал гражданину одной из арабских стран 60-дневную визу и за свои услуги потребовал 100 евро.

Свою вину он не признал, по данному факту открыли уголовное производство по ст. 324 Уголовного кодекса Молдовы. Ему запретили в течение 30 дней выезжать из Украины. Если суд признает его виновным, с него взыщут от 1000 до 2000 условных единиц штрафа и запретят занимать аналогичные должности на 5 лет.

Консульство Молдовы в Одессе находится на ул. Посмитного. Диппредставительство аккредитовано для Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками по месту работы и жительства чиновников Полтавской областной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Ранее мы писали о том, как НАБУ провели обыски у судьи Высшего хозяйственного суда. Его подозревают в незаконном обогащении и в легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, мы сообщали о том, как прокуратура провела обыск в доме главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Он заявил, что дверь в его квартиру вырезали.

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