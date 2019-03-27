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Массовые задержания крымских татар: Аксенов поблагодарил ФСБ

Сегодня, 17:34

"Глава" оккупантов в Крыму выразил благодарность силовикам за обыски и задержания крымских татар

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов. Фото: Facebook
Массовые задержания крымских татар: Аксенов поблагодарил ФСБ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f77/27e/5c8f7727ecbc1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f77/27e/5c8f7727ecbc1.jpg Крым "Глава" оккупантов в Крыму выразил благодарность силовикам за обыски и задержания крымских татар

Глава оккупационных "властей" Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ, которые провели массовые обыски и задержания крымских татар, якобы связанных с запрещенной в России религиозной организацией "Хизб ут-Тахрир". Также он посоветовал людям, недовольным существующим положением, покинуть полуостров.

При этом Аксенов заявил, что сообщения о репрессиях, развернутых на аннексированном полуострове, – это "ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас".

"Все участники запрещенных организаций, работающих в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами РФ вне зависимости от национальности. Тот, кто эти законы не уважает, может искать себе место для жизни в любой другой точке мира. Здесь таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит", – поведал ставленник оккупантов.

Напомним, 27 марта в Симферополе оккупанты окружили место компактного проживания крымских татар, установили блокпосты при выезде из поселка, и провели обыски по меньшей мере в 25 домах. Позже стало известно, что были задержаны 20 человек, а в ФСБ заявили, что все задержанные якобы были "рядовыми членами и главарями" запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

В свою очередь, по данным организации "Крымская солидарность", задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры, журналисты и стримеры этого общественного объединения.

Если вам небезразлична тема Крыма и судьба украинских политзаключенных, находящихся на территории оккупированного полуострова, приходите на премьеру документального фильма "Балух". Показ состоится в рамках кинофестиваля Docudays UA сегодня, 27 марта в креативном пространстве IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8), начало в 17:30, вход свободный.

Проект "Балух" представляют "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.Также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти Крыма" прекратить преследование крымскотатарских активистов.

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Тег Крым, Аксенов, ФСБ, крымские татары, оккупанты, обыски, задержания

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