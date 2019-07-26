Аномальный ливень в Ровно: затоплены улицы и подвалы домов

Буквально за пару минут город стал напоминать "венецианские каналы"



















В Ровно сегодня прошел аномальный ливень. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным.

Теперь спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля. Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.. по информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

Напомним, недавно, 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждению жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в отдельных районах Закарпатья. Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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