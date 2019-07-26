Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Аномальный ливень в Ровно: затоплены улицы и подвалы домов

26 июля, 18:01

Буквально за пару минут город стал напоминать "венецианские каналы"

В Ровно сегодня прошел аномальный ливень. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным.

Теперь спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля. Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.. по информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

Напомним, недавно, 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждению жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в отдельных районах Закарпатья. Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег потоп, спасатели, ровно, ливень

Вы сейчас просматриваете новость " Аномальный ливень в Ровно: затоплены улицы и подвалы домов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большой потоп: 16-этажку в Киеве заливает до десятого этажа

Вчера, 17:16

Жители рассказывают, что дождь идет прямо в их квартирах, а ремонт дома ситуацию не исправил

Тройное ДТП в Ровенской области: есть пострадавшие

23 июля, 18:18

В результате аварии двое водителей оказались в больнице

В Ровно молодой коп попался на крупной взятке

24 июля, 13:54

Младший лейтенант обещал местной жительнице помощь в избежании уголовной ответственности

В Ровно легковушка влетела в ограждение: есть жертвы и пострадавшие

23 июля, 13:59

Водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Евгений Кошевой поделился редким фото с любимой женой

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Грустная судьба чудесных советских актрис

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Медики рассказали, что нужно есть во избежание рака

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь