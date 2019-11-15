Мы – украинцы: болгары пекут хлеб, от которого нельзя поправиться

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"Сегодня" продолжают цикл материалов "Мы – украинцы". В нашем очередном материале – рассказ о болгарах, живущих в Украине.

Во время экспедиции в Болградский район Одесской области, где живет большая община болгар, корреспонденты "Сегодня" узнали секреты болгарской сдобы, научились делать хлеб, который не портится и не оставляет на талии лишних сантиметров, а также узнали – зачем болгарам в доме кровать, на которой никто не спит.

Жительница Криничного Татьяна Янчева-Дукова под пение мужа замешивает традиционный болгарский хлеб. Его секрет – в дрожжах.

"Домашние квасцы, которые мы делаем, это хмельные и винные квасцы", – говорит жительница Криничного Татьяна Янчева Дукова.

Тесто Татьяна месит и крестит. Так делала ее бабушка, потому что считала, что так тесто лучше взойдет. А еще хлеб, к примеру, чабанский, можно украсить орнаментом.

"Кирлига – это посох пастуха, сами овцы, и вот здесь соединенная по кругу ограда", – объясняет Татьяна.

Такой хлеб не портится и от него — не поправишься.

А вот калачи пекут только для поминальных дней.

"И есть поверье, что в таких калачах должна быть дырка – через это отверстие как бы проходит душа человека", – объясняет Татьяна Янчева Дукова.

Обычно болгары строят длинные дома-поезда. И там обязательно должна быть комната, в которой, хоть она и заставлена ​​вещами, не живут. На слоях одеял и перин почти никогда не спят.

"На ней хранятся вещи — половики стелятся снизу, потом одеяла, скатерти какие-то, которые не используются долго", – говорит Татьяна.

Болгарские обычаи Татьяна собирает годами. По соседям иногда находит уникальные вещи, как вот шапочки, которые носили только девочки.

"Это не вышивка, это оберег. Сделан оберег из бисера, и тут даже крестик. С рождения и до четырех лет девочки носили такие шапочки", – говорит жительница Криничного Татьяна Янчева Дукова.

Нам показали полотенца. Издалека кажется, что они вышитые. Но в действительности всадники и павлины сотканы на станке. Как гобелен.

Таких традиций и нарядов не встретишь сейчас в самой Болгарии, говорят болгары, которые преподают в местной гимназии.

"Они так тепло говорят с нами, так хорошо рассказывают, что было, что сохранили", – говорит преподаватель хореографии и искусства в Болградской гимназии Маргарита Братоева.

Маргарита Братоева прошла конкурсный отбор, чтобы преподавать хореографию в Болградской гимназии. Она – и руководитель вокального ансамбля, и преподаватель истории.

"Они здесь находятся в командировке, поэтому все их расходы финансирует болгарская сторона. Для нас они волонтеры", – объясняет директор Болградской гимназии Снежана Скорич.

Болградская гимназия известна своими учениками. Здесь учился пятый президент Украины Петр Порошенко и первые премьер-министры независимой Болгарии.

Напомним, что в первом выпуске спецпроекта "Мы – украинцы" было рассказано о жизни греков в Украине, которые считают своей столицей Мариуполь.

А во второй части "Сегодня" разузнали рецепт счастья у гагаузов.

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