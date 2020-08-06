На фрегате "Гетман Сагайдачный" зафиксировали коронавирус: что известно

На корабле Военно-морских сил Украины, фрегате F130 "Гетман Сагайдачный" один из моряков заболел COVID-19.

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Как сообщает "Думская", командование военно-морской базы "Юг" уже отреагировало на угрозу распространения коронавируса. Все контактные лица отправились на изоляцию. Около 30 моряков сейчас размещены в вертолетном ангаре судна.

Кроме того, подозрение на коронавирус есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Напомним, ранее мы сообщали, что на борту круизного лайнера Grand Princess, где находилось 46 украинцев, зафиксировали вспышку коронавируса. Всего же на борту круизного лайнера находились 3533 человека.

Кроме того, вспышка COVID-19 произошла на лайнере Diamond Princess. В Гонконге на берег сошел 80-летний пассажир, который оказался инфицированным. К окончанию круиза у нескольких пассажиров началось недомогание, в связи с чем японские власти приняли решение провести обследование всех 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. В результате люди, которые находились на борту, застряли в море у берегов Японии на карантине. Само судно стояло на рейде у японского порта Иокогама, а всем пассажирам было запрещено выходить из кают.

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