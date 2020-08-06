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На фрегате "Гетман Сагайдачный" зафиксировали коронавирус: что известно

6 августа, 10:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Моряков, контактировавших с зараженным, отправили на самоизоляцию

На корабле Военно-морских сил Украины, фрегате F130 "Гетман Сагайдачный" один из моряков заболел COVID-19.

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Как сообщает "Думская", командование военно-морской базы "Юг" уже отреагировало на угрозу распространения коронавируса. Все контактные лица отправились на изоляцию. Около 30 моряков сейчас размещены в вертолетном ангаре судна.

Кроме того, подозрение на коронавирус есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

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Напомним, ранее мы сообщали, что на борту круизного лайнера Grand Princess, где находилось 46 украинцев, зафиксировали вспышку коронавируса. Всего же на борту круизного лайнера находились 3533 человека.

Кроме того, вспышка COVID-19 произошла на лайнере Diamond Princess. В Гонконге на берег сошел 80-летний пассажир, который оказался инфицированным. К окончанию круиза у нескольких пассажиров началось недомогание, в связи с чем японские власти приняли решение провести обследование всех 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. В результате люди, которые находились на борту, застряли в море у берегов Японии на карантине. Само судно стояло на рейде у японского порта Иокогама, а всем пассажирам было запрещено выходить из кают.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса моряк фрегат коронавирус Гетман Сагайдачный
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