49 украинцев отказались покидать лайнер Grand Princess, где зафиксирован коронавирус

Большинство из находящихся на борту украинцев - это члены экипажа

49 украинцев останутся на две недели на круизном лайнере Grand Princess, где у 21 пассажира зафиксирован коронавирус.

Лайнер находится у берегов Калифорнии. Американские власти начали эвакуацию и решили – иностранные граждане могут сойти на берег, только если их заберут домой. Украинские дипломаты в США связались с соотечественниками. 47-м членов экипажа и двое украинских пассажиров заявили, что хотят остаться. Все чувствуют себя хорошо, признаков болезни нет.

Ранее сообщалось, что 19 из 21 человека, у которых на лайнере обнаружили коронвавирус – это члены экипажа.

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Всего же на борту круизного лайнера находились 3533 человека. Ожидается, что к концу среды по местному времени большинство пассажиров покинут судно.

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Напомним, на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус. По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 967), Италия (10 149), Иран (8 042), Южная Корея (7 755) и Франция (1 784).

Также мы сообщали, что в Украине введен общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных учреждений и ограничение на проведение массовых мероприятий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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