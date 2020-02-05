В Японии из-за коронавируса 3,7 тысячи человек застряли в море

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess запретили в течение 14 дней выходить из кают

/ Фото: Pixabay

В Японии ввели карантин на круизном лайнере с тысячами пассажиров из-за подтвердившегося заражения некоторых из них новым типом коронавируса, вспышку которого Всемирная организация здравоохранения уже признала эпидемией.

Судно Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Йокогама, а всем пассажирам запрещено выходить из кают

20 января оно вышло из этого города и отправилось по маршруту Йокогама – Кагосима – Гонконг – Окинава – Йокогама. В Гонконге на берег сошел 80-летний пассажир, который оказался инфицирован.

Реклама

К окончанию круиза у нескольких пассажиров началось недомогание, в связи с чем японские власти приняли решение провести обследование всех 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Ссылаясь на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу, Kyodo сообщает о наличии коронавируса у 10 пассажиров – их собираются госпитализировать. При этом тяжелобольных среди них нет.

В тренде Россия искажает историю Второй мировой: Макрон жестко осудил Кремль

Среди инфицированных – двое граждан Австралии, три пассажира из Гонконга, один американец и филиппинский член экипажа.

Также глава Минздрава попросил остальных пассажиров и команду оставаться на судне еще на 14 дней, чтобы предотвратить распространение инфекции. Утром 6 февраля судно причалит, чтобы загрузить продовольствие.

Напомним, на данный момент число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на материковой части Китая превысило 23,6 тыс. человек, скончались 491.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама