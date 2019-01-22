На Одесскую область наступают корь, грипп и ОРВИ

На юге ввели карантин в школах и детских садах, а в Одессе готовы «перепрофилировать койки» в больницах

Инфекционная больница. Здание отреставрируют, когда появятся места для пациентов. Фото: omr.gov.ua.

На Одесскую область наступают корь, грипп и ОРВИ Полина Мордынская //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/610/c16/5c4610c163555.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/610/c16/5c4610c163555.png 2019-01-22T06:16:00+02:00 Одесса На юге ввели карантин в школах и детских садах, а в Одессе готовы «перепрофилировать койки» в больницах

Жителей Одесской области косят вирусные заболевания. В регионе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, а в селе на юге зафиксировали новую вспышку кори. Ее диагностировали у 48 детей, еще двое ожидают подтверждения диагноза.

Корь атаковала село Шевченково Килийского района. По словам местных чиновников, все заболевшие дети не были привиты от заболевания.

"Там есть определенный круг родителей, которые активно выступают против вакцинации. Они привозили общественных деятелей, проводили встречи с другими родителями и выступали с пропагандой о вреде вакцин, — пояснил нам глава Килийской ОТГ Павел Бойченко. — Это вторая вспышка в Шевченково".

Первую в селе зафиксировали буквально месяц назад, когда заболели пятеро детей, но ее удалось локализовать.

"Сегодняшнюю вспышку мы связываем с праздниками: был большой приток гостей и кто-то мог привезти корь в село", — добавил Бойченко. Теперь в двух школах и детском саду Шевченково — карантин, а на территории всего района ограничили посещение школ детьми, которые не прошли вакцинацию.

ГРИПП И ОРВИ. Что касается сезонных ви­­русных заболеваний, то в областном лабораторном центре Минздрава констатировали: за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых вырос на 18%, а вот среди детей, наоборот, упал на 7%, хотя последние все еще составляют основную массу заболевших (58%). Всего же за неделю госпитализировали 558 пациентов. Больше всего в Тарутинском, Ренийском и Раздельнянском районах.

Ремонт в корпусе. Сюда перенесут приемное отделение из соседнего здания. Фото: omr.gov.ua

Тем временем в Одесской инфекционной больнице больных принимают без перебоев. Единственная сложность в работе медучреждения заключается в том, что пациентов с разными диагнозами необходимо класть в разные палаты, а это весьма сложно делать в старых корпусах, где палаты рассчитаны на 6—8 койкомест.

"На случай сильного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ существует план перепрофилирования коек в других городских больницах под инфекционные, — заверили нас в пресс-службе городского департамента здравоохранения. — В настоящее время ни одно отделение не перепрофилировано".

Количество койкомест в инфекционке надеются оптимизировать в процессе ремонта. Сейчас работы идут в отделении №4.

"После завершения ремонтных работ в это здание из Циркульного корпуса переведут приемное отделение, что даст возможность проводить дальнейшую реконструкцию больничных зданий", — поясняют в пресс-службе муниципалитета.

В будущем на базе неиспользуемых зданий прачечной и пищеблока планируют открыть отделение: "Это даст возможность изолировать инфекционных больных и улучшить условия пребывания пациентов".

К слову, после ремонта в новые помещения также собираются перевести детские отделения из Валиховского корпуса, что даст возможность его обновить.

Пациентов меньше

Тем временем уровень заболевания острыми кишечными ин­­фекциями снизился на 1,4%, констатируют медики. Около 65% пациентов с таким диаг­­нозом младше 17 лет.

"Самой уязвимой остается возрастная группа от года до четырех лет, их 50%, — говорят врачи. — В организованных коллективах заболеваемость на острые кишечные инфекции регистрировалась единичными случаями, в очагах приняли комплекс профилактических и противоэпидемических мер".

Ранее мы писали, что в школах и детских садах села Шевченково Одесской области из-за вспышки кори ввели карантин.

Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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