На Одессу идет опасная "Юля": объявлено штормовое предупреждение

В регионе ожидают сильных осадков, ураганного ветра, а море будет штормить

К Одессе приближается активный циклон "Юля", который принесет резкое ухудшение погоды – сильные осадки и ураганный ветер.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ночью и утром 24 февраля северо-западный район Черного моря накроет шквальный ветер – его порывы достигнут 25-28 метров в секунду.

На море ожидается шторм с высотой волн до трех-четырех метров.

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Кроме того, штормить будет и на Азове – здесь прогнозируют ветер до 25-28 м/с и высоту волн до двух метров. Местами значительные осадки.

В регионе объявлен второй уровень опасности (оранжевый), который может привести к затруднениям в работе морской отрасли и морского транспорта.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов. Только в декабре их было аж семь. Стоит отметить любопытный факт – этой зимой теплее, чем в Украине, было только в Антарктиде.

Тем временем аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба.

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