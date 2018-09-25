На Одессу обрушилась непогода: мощный дождь затопил улицы, а сильный ветер ломал деревья

Сегодня, 01:47

Ливень сразу же затопил самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск


фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

фото Думская Нет

В понедельник, 24 сентября, на Одессу, где ранее произошло покушение на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика, обрушилась непогода: мощный дождь затопил улицы и создал "горные реки" в Аркадии, а сильный ветер повалил деревья.

Как пишет Думская, из-за затопления улиц по ним затруднен проезд. Ливень сразу же затопил самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

В результате потопа образовались большие пробки в городе. На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации.

На пляжи Аркадии хлынул большой поток воды с нагорной части города – грязная вода стекает по аллеям и лестницам в море.


Помимо воды с неба, погода подарила одесситам еще и сильный ветер, который ломал ветки деревьев, а те, в свою очередь, обрывали провода. Так, на углу Успенской и Маразлиевской улиц дерево упало на провода наружного освещения.

Также ветки, которые сорвало сильным ветром, повредили припаркованные автомобили, и контактные сети городского транспорта.

Как рассказали Думской в КП "Одесгорэлектротранс", сильнее всего стихия ударила по троллейбусам. При этом трамваи, традиционно более подверженные ударам непогоды, продолжали работать. Лишь на непродолжительное время из-за подтопления полотна прекращалась работа нескольких маршрутов. 

Напомним, как сообщала "Сегодня", недавно в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги ушедшего календарного лета. Оно, по данным специалистов, попало в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, которая ведется с 1881 года. Средняя температура воздуха летом составила +21,5°С и превысила климатическую норму на 2,8 °С. Также было установлено несколько погодных рекордов.

Как мы писали в прогнозе синоптиков на неделю, в Украину еще вернется сухая и солнечная погода. Погоду в Украине предопределил циклон со Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины. Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток и два дня к ряду небо над всей страной заволокут тучи и будет идти холодный осенний дождь.
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