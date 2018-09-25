На Одессу обрушилась непогода: мощный дождь затопил улицы, а сильный ветер ломал деревья

В понедельник, 24 сентября, на Одессу, где ранее произошло покушение на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика, обрушилась непогода: мощный дождь затопил улицы и создал "горные реки" в Аркадии, а сильный ветер повалил деревья.

Как пишет Думская, из-за затопления улиц по ним затруднен проезд. Ливень сразу же затопил самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

В результате потопа образовались большие пробки в городе. На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации.

На пляжи Аркадии хлынул большой поток воды с нагорной части города – грязная вода стекает по аллеям и лестницам в море.





Помимо воды с неба, погода подарила одесситам еще и сильный ветер, который ломал ветки деревьев, а те, в свою очередь, обрывали провода. Так, на углу Успенской и Маразлиевской улиц дерево упало на провода наружного освещения.

Также ветки, которые сорвало сильным ветром, повредили припаркованные автомобили, и контактные сети городского транспорта.

Как рассказали Думской в КП "Одесгорэлектротранс", сильнее всего стихия ударила по троллейбусам. При этом трамваи, традиционно более подверженные ударам непогоды, продолжали работать. Лишь на непродолжительное время из-за подтопления полотна прекращалась работа нескольких маршрутов.

Напомним, как сообщала "Сегодня", недавно в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги ушедшего календарного лета. Оно, по данным специалистов, попало в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, которая ведется с 1881 года. Средняя температура воздуха летом составила +21,5°С и превысила климатическую норму на 2,8 °С. Также было установлено несколько погодных рекордов.

Как мы писали в прогнозе синоптиков на неделю, в Украину еще вернется сухая и солнечная погода. Погоду в Украине предопределил циклон со Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины. Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток и два дня к ряду небо над всей страной заволокут тучи и будет идти холодный осенний дождь.