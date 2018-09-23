В Одессе стреляли в общественного активиста

В Одессе, где недавно произошло покушение на активистов, в субботу вечером, 22 сентября, стреляли в местного общественника, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика, сообщает издание "Думская", со ссылкой на супругу активиста.

В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Медики оперируют пострадавшего.

В свою очередь советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк в своем Facebook подтвердил информацию, о том что Михайлик был ранен.

"В ГУНП поступила информация о том, что активист Олег Михайлик получил телесные повреждения при неустановленных обстоятельствах в результате нападения, некоторое время назад. Пострадавший направлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", – написал Форостяк.

Изданию "Думская" Форостяк сообщил, что пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении", – цитирует издание слова Форостяка.

Инцидент произошел улице Осипова, возле дома, где живет активист. По информации СМИ, он неоднократно выступал против нынешнего руководства мэрии.

Напомним, 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.

Мы уже писали о том, что по факту нападения на активистов полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".