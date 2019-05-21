На острове в Одесской области поселилось первое стадо водяных буйволов

Остров находится на территории Дунайского биосферного заповедника

Фото: Екатерина Куракина.

Семь водяных буйволов "переехали" на остров Ермаков: эксперты считают, что они помогут сохранить биоразнообразие региона. Об этом сообщили представители организации Rewilding Ukraine.

Остров находится на территории Дунайского биосферного заповедника. Стадо "переехало" сюда из Орловки, где оно жило почти два года.

"Животные нормально перенесли дорогу, хотя жаркая погода и плавание на барже по Дунаю не пришлось им по душе, — рассказывает эксперт Rewilding Ukraine Олег Дьяков. — По прибытии на остров буйволы добежали до первой же приличной лужи и стали активно "принимать ванну" из воды и грязи".

Фото: Екатерина Куракина

По мнению экологов, животные помогут сохранить биоразнообразие региона. В процессе своей жизнедеятельности водяные буйволы создают небольшие бассейны и лужи, в которых могут селиться насекомые, земноводные и рыбы. Кроме того, они эффективно распространяют семена растений, перенося их в своей шерсти и пищеварительной системе.

В течение нескольких недель на острове поселится еще 10 водяных буйволов и 15 польских коников.

Напомним, что на территории Одесской области водяные буйволы появились в 2016 году. Сюда их привез немецкий эколог Мишель Якоби, а свое детство животные провели на Закарпатье.

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