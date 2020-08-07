На популярном украинском курорте вспыхнул пожар: появились видео

В Одесской области на популярном курорте Затоке вспыхнул пожар. Пламя напугало отдыхающих.
Как сообщает местный Telegram-канал "Х Одесса", все случилось сегодня утром, 7 августа.
"В Затоке горит кухня, говорят, внутри газовые баллоны", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, горит база отдыха "Голубой огонек", а в эпицентре пожара находятся газовые баллоны. Но сайту "Сегодня" в местной ГСЧС эту информацию не подтвердили.
"По нашей предварительной информации горел сарай. Что касается того, расположен ли он вблизи турбазы и были ли взрывы газовых баллонов – это сейчас уточняем", – сообщила нам спикер одесских спасателей Ольга Сафронова.
Напомним, не так давно в Затоке Одесской области загорелись две базы отдыха. В результате пожара пострадал отдыхающий. Спасатели ликвидировали пламя на площади 500 "квадратов". От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.
Кроме того, ранее в Одессе горел жилой многоквартирный дом. Огонь охватил два этажа здания и крышу. Возгорание на ул. Бунина, 35 локализовано и ликвидировано на площади 700 кв. метров. Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей. Пожар в старинном доме показали с высоты.
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