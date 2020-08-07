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На популярном украинском курорте вспыхнул пожар: появились видео

7 августа, 10:43

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

По словам очевидцев, ЧП произошло на одной из баз отдыха

В Одесской области на популярном курорте Затоке вспыхнул пожар. Пламя напугало отдыхающих.

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Как сообщает местный Telegram-канал "Х Одесса", все случилось сегодня утром, 7 августа.

Видео: Х Одесса

"В Затоке горит кухня, говорят, внутри газовые баллоны", – говорится в сообщении.

Видео: Трасса Е-95, Facebook

По словам очевидцев, горит база отдыха "Голубой огонек", а в эпицентре пожара находятся газовые баллоны. Но сайту "Сегодня" в местной ГСЧС эту информацию не подтвердили.

"По нашей предварительной информации горел сарай. Что касается того, расположен ли он вблизи турбазы и были ли взрывы газовых баллонов – это сейчас уточняем", – сообщила нам спикер одесских спасателей Ольга Сафронова.

Напомним, не так давно в Затоке Одесской области загорелись две базы отдыха. В результате пожара пострадал отдыхающий. Спасатели ликвидировали пламя на площади 500 "квадратов". От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса
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Кроме того, ранее в Одессе горел жилой многоквартирный дом. Огонь охватил два этажа здания и крышу. Возгорание на ул. Бунина, 35 локализовано и ликвидировано на площади 700 кв. метров. Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей. Пожар в старинном доме показали с высоты.

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видео база отдыха одесская область Затока пожар
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