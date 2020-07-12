Пожар в старинном доме в Одессе показали с высоты: видео

В центре Одессы произошел пожар в жилом многоэтажном доме. По информации сайта "Думская", как минимум один спасатель пострадал во время тушения огня. Также появилось видео пожара, снятое с высоты.

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В результате инцидента без крыши над головой остались 38 человек. Всего в доме 41 квартира. Здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных конструкций.

К тушению пожара были привлечены 18 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава.

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видео: Одесса инфо

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в общежитии на улице Ломоносова, 55. Там загорелась комната на седьмом этаже. Одна девушка не могла выбраться из задымленного помещения.

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Также в Одесской области произошел масштабный пожар – пламя охватило складское помещение в селе Маяки Беляевского района. Огонь спасателям пришлось тушить около двух часов.

Кроме того, в Луганской области вечером 6 июля вспыхнул масштабный пожар .

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