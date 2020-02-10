На штрафплощадке в Одессе вспыхнул пожар: сгорели 20 машин (фото)

В Одессе на штрафплощадке вспыхнул пожар / Фото: ГСЧС

В Одессе вспыхнул серьезный пожар на штрафной площадке для временного задержания автомобилей, расположенной на Тираспольском шоссе. Возгорание произошло в ночь на 10 февраля.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, огнем было уничтожено 20 автомобилей.

Спасатели прибыли на место происшествия в 4:27, к 04:50 возгорание было локализовано, а в 5:12 – ликвидировано.

"В результате огнем уничтожены 20 автомобилей, три – повреждены и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС к тушению привлекались пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

Стоит отметить, что в последнее время спасатели фиксируют – количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

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