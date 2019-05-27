Бунт в одесской колонии: все подробности и видео

В числе пострадавших оказались пятеро сотрудников

Заключенные Южной исправительной колонии №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе, устроили бунт. Вчера арестанты забаррикадировались в одном из локальных секторов и устроили пожар. В местных СМИ появилась информация о массовом побеге, которая впоследствии не подтвердилась. Подавлять мятеж бросили десятки, если не сотни силовиков.

Когда "Сегодня" прибыли на место ЧП, то увидели множество полицейских, автоматчиков в масках, бойцов Нацгвардии и бойцов спецназа. У ворот колонии, помимо полицейских автомобилей, стояли пожарные и скорые. Движение по Люстдорфской дороге в районе колонии вплоть до 12:40 перекрывали правоохранители. Пропускали только маршрутки, да и то лишь в сопровождении полицейского авто.



На видео, опубликованном в сети, было видно горящие здание и заключенных, срывающих плитку, доски, решетки и все, из чего можно сделать баррикаду. Пожар к полудню потушили, а позже в полиции сообщили, что полностью выгорело помещение дежурной части учреждения и уничтожен специализированный пожарный автомобиль.

По словам одесского общественника Станислава Домбровского, который поддерживал телефонную связь с заключенными, все события начались около 9:00. За баррикадами укрылись больше 400 человек.

"Началось с того, что люди требовали еду — нормальную, адекватную. Двоих представителей вызвали на вахту и избили, после чего люди восстали", — заявил Домбровский, отметив, что заключенных даже якобы пытались "давить пожарной машиной".

Замначальника Южного меж­­ре­­гионального управления по вопросам исполнения уго­­ловных наказаний и пробации Наталья Билак высказала несколько иную версию происходящего. По ее словам, во время проведения планового обыска на наличие запрещенных предметов заключенные совершили акт неповиновения. В результате пострадали четыре сотрудника учреждения (позже их количество, по данным полиции, увеличилось до пяти), а вот среди арестантов, заверила она, пострадавших нет.

В свою очередь Домбровский говорит об обратном, уверяя: "Смертей нет, но есть пробитые головы, поломанные руки и ноги". По словам Билак, официальные жалобы на еду не поступали: "Питание удовлетворительное".

А вот близкие осужденных, которые также прибыли под стены колонии, говорят, что еда скудная и живут люди на одних лишь передачах.

"Кормят их отвратительно и не разрешают передавать нормальных продуктов, запретили даже лапшу быстрого приготовления и семечки", — рассказала родственница одного из заключенных Наталья.

Копы начали уголовное производство по ст. 392 УК Украины. За "действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений" виновным грозит от пяти до десяти лет заключения. Около 13:00 замначальника облполиции, начальник следственного управления Сергей Шайхет заявил, что ситуация в колонии контролируемая. "Информации о людях, которые сбежали из-под стражи, тоже нет", — заявил правоохранитель.

Воры в законе и заложники

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что осужденные "по указке воров в законе" совершили попытку захвата админздания и поджог".

"Цель — дестабилизировать ситуацию", — пояснил Аброськин, подчеркнув, что сделать это мятежникам не удалось.

К слову, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, которая отправила на место ЧП своего представителя, заложники все-таки были. Ими стали три медработника и три охранника, которые впоследствии были освобождены.

"Нарушений прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было", — заявила Денисова.

По данным Денисовой, сейчас ситуация находится под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора.

"По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", – заявила Денисова.

Она отметила, что пожар произошел в хозяйственных помещениях колонии – он локализован, тушение завершается. На месте работают прокуратура и полиция.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Напомним, в Одессе выпустили из СИЗО преступника, который убил и сжег свою жертву.

Также сообщалось, в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного. Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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