На трассе Одесса – Киев загорелся автобус с пассажирами: видео

В результате пожара задымился весь салон. Коллаж "Сегодня"
В Одесской области во время движения загорелся автобус, полный пассажиров.
Об этом сообщили в местном Telegram-канале Xydessa.
Инцидент случился на трассе Одесса – Киев возле Троицкого, что за полтора часа езды от Одессы. Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон.
Пассажиры остались на трассе ждать другой транспорт.
В трендеПод Одессой утонул мужчина, его ребенок тоже найден мертвым: что произошло в Затоке (обновлено)
По предварительной информации, никто не пострадав. Сообщение в ГСЧС не поступало.
Напомним, ранее на севере Одесской области загорелся поезд Одесса – Ковель. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Кроме того, мы писали, что в Хмельницком электромобиль Nissan Leaf загорелся во время зарядки возле ТЦ "Оазис". Пожар заметили очевидцы и бросились тушить. Однако когда владелец вышел к машине – остался только кузов.