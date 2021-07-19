На трассе Одесса – Киев загорелся автобус с пассажирами: видео

Возгорание началось в моторном отсеке, но в дыму оказался весь салон

В результате пожара задымился весь салон. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области во время движения загорелся автобус, полный пассажиров.

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Об этом сообщили в местном Telegram-канале Xydessa.

Инцидент случился на трассе Одесса – Киев возле Троицкого, что за полтора часа езды от Одессы. Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон.

Пассажиры остались на трассе ждать другой транспорт.

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По предварительной информации, никто не пострадав. Сообщение в ГСЧС не поступало.

Напомним, ранее на севере Одесской области загорелся поезд Одесса – Ковель. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, мы писали, что в Хмельницком электромобиль Nissan Leaf загорелся во время зарядки возле ТЦ "Оазис". Пожар заметили очевидцы и бросились тушить. Однако когда владелец вышел к машине – остался только кузов.