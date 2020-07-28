В Одесской области на трассе произошла стрельба: активист заявил о покушении

Одесский активист Демьян Ганул заявил, что на него совершили покушение – обстреляли машину на трассе.

Реклама

"Только что совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже", - написал активист на своей странице в Facebook.

На видео он показал вмятины от травмата на корпусе авто, в котором ехал с пассажиром.

"Мы возвращались в Одессу из Южного. Нас хотели столкнуть с трассы Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Потом начали с обеих сторон обстреливать из травматического оружия. Чудом не попали в меня", - добавил Ганул.

Видео: Facebook/Демьян Ганул

Как рассказал он сайту "Сегодня", обстрелу автомобиля предшествовал конфликт в городе Южный Одесской области.

"После происшествия с одним из водных скутеров, когда тот переехал одного человека, в области начались массовые проверки пунктов прокатов. Сегодня городские власти города Южный попросили нас, активистов, и полицию приехать, чтобы сообща демонтировать один из таких пунктов. Когда мы приехали, то увидели, что там находится несколько так называемых "титушек", похожих на бывших заключенных. Они запретили демонтировать. Мы сказали властям, что когда демонтаж будет возможен, то мы снова приедем. После того, как мы уехали, то за нами поехали два авто, пытались столкнуть нас на обочину. Затем прозвучали выстрелы, возможно, из травмата", – рассказал нам Ганул.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе облполиции, полиция проверяет сообщение о стрельбе возле села Визирка. В результате происшествия никто не пострадал.

"Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операцию "Перехват". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Инцидент произошел на улице Осипова, возле дома, где живет активист.

Реклама

Также напомним, в Харькове жестоко избили одного из активистов "Партии Шария".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама