Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

На выборах мэра Одессы большинство голосов у Труханова – экзитпол

25 октября, 20:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Предварительно, действующий градоначальник набрал треть голосов одесситов

Из 13 кандидатов, который участвовали в прошедших 25 октября выборах мэра Одессы, побеждает действующий градоначальник Геннадий Труханов.

Реклама

По результатам экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", он заручился поддержкой трети одесситов.

Так, в десятку лидеров среди кандидатов на выборах мэра Одессы входят:

  • Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 34,4%
  • Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 17,93%
  • Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%
  • Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 12,52%
  • Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – 5,44%
  • Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%
  • Сергей Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%
  • Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") – 2,75%
  • Олег Михайлик (самовыдвиженец) – 1,32%
  • Марья Трунина (самовыдвиженка) – 0,84%

Таким образом, согласно полученным данным, на выборах мэра в Одессе может пройти второй тур, в котором Труханов будут участвовать со Скориком, Трухановым либо Филиноновым.

В тренде
В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень
Реклама

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.

Для определения явки использовались инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Стоит отметить, что также в этот день в Одессе прошли выборы в городской совет. С основными кандидатами от всех зарегистрированных партий вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Помимо выборов, по инициативе президента Владимира Зеленского 25 октября состоялся и всенародный опрос, на который были вынесены пять вопросов, которые касаются каждого украинца.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Одесса мэры экзитпол местные выборы Геннадий Труханов выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Увезли в другую область и сожгли фуру: под Одессой напали на дальнобойщика (фото)
Увезли в другую область и сожгли фуру: под Одессой напали на дальнобойщика (фото)Одесса
Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)
Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)Одесса
В Одессе военнослужащая, недавно отдыхавшая в Крыму, получила квартиру
В Одессе военнослужащая, недавно отдыхавшая в Крыму, получила квартируОдесса
Не могли найти место в реанимации: в Одесской области от COVID-19 умерла медсестра
Не могли найти место в реанимации: в Одесской области от COVID-19 умерла медсестраОдесса
Более 700 пациентов в одной области: где обнаружили больше всего новых случаев COVID-19
Более 700 пациентов в одной области: где обнаружили больше всего новых случаев COVID-19Украина
Четыре больницы Одессы выделят под лечение пациентов с COVID-19: список
Четыре больницы Одессы выделят под лечение пациентов с COVID-19: списокОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять