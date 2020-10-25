На выборах мэра Одессы большинство голосов у Труханова – экзитпол

Из 13 кандидатов, который участвовали в прошедших 25 октября выборах мэра Одессы, побеждает действующий градоначальник Геннадий Труханов.

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По результатам экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", он заручился поддержкой трети одесситов.

Так, в десятку лидеров среди кандидатов на выборах мэра Одессы входят:

Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 34,4%

Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 17,93%

Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%

Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 12,52%

Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – 5,44%

Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%

Сергей Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%

Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") – 2,75%

Олег Михайлик (самовыдвиженец) – 1,32%

Марья Трунина (самовыдвиженка) – 0,84%

Таким образом, согласно полученным данным, на выборах мэра в Одессе может пройти второй тур, в котором Труханов будут участвовать со Скориком, Трухановым либо Филиноновым.

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.

Для определения явки использовались инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Стоит отметить, что также в этот день в Одессе прошли выборы в городской совет. С основными кандидатами от всех зарегистрированных партий вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Помимо выборов, по инициативе президента Владимира Зеленского 25 октября состоялся и всенародный опрос, на который были вынесены пять вопросов, которые касаются каждого украинца.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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