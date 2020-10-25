На выборах мэра Одессы большинство голосов у Труханова – экзитпол

Из 13 кандидатов, который участвовали в прошедших 25 октября выборах мэра Одессы, побеждает действующий градоначальник Геннадий Труханов.
По результатам экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", он заручился поддержкой трети одесситов.
Так, в десятку лидеров среди кандидатов на выборах мэра Одессы входят:
- Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 34,4%
- Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 17,93%
- Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%
- Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 12,52%
- Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – 5,44%
- Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%
- Сергей Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%
- Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") – 2,75%
- Олег Михайлик (самовыдвиженец) – 1,32%
- Марья Трунина (самовыдвиженка) – 0,84%
Таким образом, согласно полученным данным, на выборах мэра в Одессе может пройти второй тур, в котором Труханов будут участвовать со Скориком, Трухановым либо Филиноновым.
Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.
Для определения явки использовались инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.
Стоит отметить, что также в этот день в Одессе прошли выборы в городской совет. С основными кандидатами от всех зарегистрированных партий вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Помимо выборов, по инициативе президента Владимира Зеленского 25 октября состоялся и всенародный опрос, на который были вынесены пять вопросов, которые касаются каждого украинца.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020Читайте Segodnya.ua в Google News
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