В Одессе спортсмены установили рекорд Украины: появилось видео

В установлении рекорда участвовали взрослые, подростки и даже дети

Новый рекорд Украины зафиксировали в эти выходные в Одессе. Тут 124 людей на САП-досках и каяках одновременно вышли в море. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

Направлялись рекордсмены через "Ланжерон" до Набережной. В установлении рекорда участвовали и профессиональные спортсмены, и новички. Кроме того, перед выходом в море люди успели поупражняться в йоге на досках, а после – играли в футбол с веслами.

"Вышло на воду 124 человека. Это были, как и малые дети, подростки и взрослые. Даже был один человек почтенного возраста. Это было классно, замечательно", – рассказала "Сегодня" представитель Национального реестра рекордов Украины Екатерина Чегаринська.

Напомним, не так давно в городе Чертков Тернопольской области создали самую большую пиццу Украины – рекорд организовали на фестивале, организованном местными мастерами. Чтобы впечатлить и накормить гостей праздника, они нацелились на национальный рекорд.

Ранее мы писали о том, что третий президент современной Украины Виктор Ющенко поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

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