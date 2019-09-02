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На юге Одесской области пронесся смерч: опубликовано видео

2 сентября, 16:43

Смерч зафиксировали в поле недалеко от села в Болградском районе

В Одесской области, на территории Болградского района, пронесся смерч, который удалось снять на видео.

Как написал автор ролика, видео было снято 1 сентября, в поле недалеко от села Оксамитное, сообщает "Думская".

В комментариях к видео пользователи сети заметили, что до недавнего времени этот участок дороги был окружен густыми лесополосами, которые зачем-то вырубили.

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Как сообщали новости "Сегодня", в августе мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Также мы сообщали, что в начале августа над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube.

Необычное природное явление заметили жители Приморского – они два раза фиксировали смерчи. Нанесли ли они какой-то вред, не сообщается.

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