Над Одессой летали американские "крепости" в сопровождении украинских истребителей

В небе над Украиной провели полет американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, на смену которым пришли самолеты британских военно-воздушных сил.

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Как сообщает "Думская", бомбардировщики из США летали над черным морем в сопровождении украинских истребителей Су-27 с одесского аэродрома.

"Стратосферные крепости" взлетели с британской базы Фэйрфорд и вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем.

Отметим, что B-52 стоят на вооружении американской армии с 1955 года. На дозвуковой скорости они могут летать на высоте до 15 километров и способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Всего выпустили 102 такие машины.

Видео: Telegram-канал Одесса как она есть

Их экипаж — пять человек, максимальная боевая загрузка в отсеке вооружения — 31,5 тонны, максимальная скорость на большой высоте — 957 км/ч, максимальная крейсерская скорость — 819 км/ч. Боевой радиус — 7,2 тыс. км, перегоночная дальность — 16 тыс. км, практический потолок — 16765 м.

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Позже над Черным морем прошли три британских самолета, взлетевших с Кипра — истребитель Eurofighter Typhoon, разведчик Sentinel R1 и воздушный танкер Airbus KC2 Voyager.

Напомним, ранее американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма. Полет патрульным самолетом ВМС США P-8A Poseidon выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова.

Также мы писали, как недавно два российских Су-35 перехватили американский самолет над Средиземным морем. Отметим, что в апреле Пентагон уже сообщал о небезопасном сопровождении российскими Су-35 американских P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Видео: t.me/milinfolive

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