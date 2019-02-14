Нападение в Одессе: разбойники устроили "самое тупое преступление года"

Одесские копы задержали уличных грабителей-неудачников

Уличное ограбление в Одессе. Скриншот с камеры наблюдения.

Нападение в Одессе: разбойники устроили "самое тупое преступление года" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/416/f8b/5c6416f8b61f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/416/f8b/5c6416f8b61f8.jpg 2019-02-14T03:08:00+02:00 Одесса Одесские копы задержали уличных грабителей-неудачников

В Одессе двое уличных грабителей совершили нападение на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, отобрали сумку с большой суммой денег и начали убегать в сторону Главного управления Нацполиции.

Сотрудница одесской полиции Зоя Мельник в своем Facebook с юмором отметила, это нападение могло бы претендовать на победу в номинации "самое тупое преступление года".

"То ли преступники были "на гастролях", то ли впопыхах совершили ошибку – неизвестно, но побежали они прямо в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими", – написала она.

Как выяснилось, "одного из подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска, а второго – работники ювенальной превенции (которые так же ранее работали в розыске, кстати)".

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов, и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные деньги. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.

Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

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