Нападение в Одессе: разбойники устроили "самое тупое преступление года"
Одесские копы задержали уличных грабителей-неудачников
В Одессе двое уличных грабителей совершили нападение на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, отобрали сумку с большой суммой денег и начали убегать в сторону Главного управления Нацполиции.
Сотрудница одесской полиции Зоя Мельник в своем Facebook с юмором отметила, это нападение могло бы претендовать на победу в номинации "самое тупое преступление года".
"То ли преступники были "на гастролях", то ли впопыхах совершили ошибку – неизвестно, но побежали они прямо в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими", – написала она.
Как выяснилось, "одного из подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска, а второго – работники ювенальной превенции (которые так же ранее работали в розыске, кстати)".
Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов, и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные деньги. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.
Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.
А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Нападение в Одессе: разбойники устроили "самое тупое преступление года"". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Запорожьем задержали опасную банду грабителей: появились фото и видео
Копы провели задержание после очередного разбойного нападения