Нарушил карантин: в Одессе оштрафовали водителя маршрутки (видео)

В Одессе правоохранители оштрафовали водителя маршрутки №150 за нарушение карантина.

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Как рассказали очевидцы в Telegram-канале "Одесса INFO", копы остановили общественный транспорт на улице Краснова. Всех стоящих пассажиров высадили, а водителю выписали штраф.

Некоторые горожане возмутились и потребовали, чтобы полицейские остановили им пустую маршрутку, чтобы они могли уехать.

Видео: Telegram-канал/Одесса INFO

Отметим, за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

Ранее мы сообщали, что на Буковине водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч грн. В салоне автобуса находилось девять лишних пассажиров.

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Также напомним, в Харькове копы провели "карантинный" рейд в общественном транспорте. В полиции обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19, а маски в транспорте города, по оценкам копов, носят 25-30% пассажиров.

Начальник облполиции Валерий Сокуренко обратился к жителям региона с призывом соблюдать все карантинные ограничения и с пониманием относиться к контролю со стороны полиции.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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