Насмотрелся "Джокера": в Одессе задержали мужчину, разбившего памятную доску активисту Иванову

Дебоширу грозит от 3 до 7 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области

В Одессе задержали мужчину, который 11 ноября разбил памятную доску погибшему проукраинскому активисту Игорю Иванову. На такое он решился после просмотра фильма "Джокер".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент копы квалифицировали как хулиганство. Мужчине уже сообщили о подозрении, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в Facebook одесского активиста Демьяна Ганула появилось видео общения с этим мужчиной.

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Видео: Демьян Ганул, Facebook

"Это получилось из-за семейного конфликта. Я поругался с женой, приехал на работу, напился, скачал фильм "Джокер" на ноутбук и под впечатлениями в пьяном угаре начал творить чудеса", – заявил мужчина.

По его словам, он ходил по Одессе, "пел песни, намазал рожу и махал кувалдой, дорывался до дворника, до прохожих". Мужчина уверяет, что табличку Иванову он воспринял как вывеску магазина, а понял, что натворил только утром.

"Я каюсь перед родителями Игоря, перед всеми патриотами Украины и прошу у всех прощения. Я готов восстановить табличку, повесить ее на место", – добавил мужчина.

Стоит напомнить, что памятный знак Игорю Иванову, погибшему в столкновениях 2 мая, открыли в 2017 году. Патриот стал первой жертвой массовых столкновений в центре Одессы – его смертельно ранили из огнестрельного оружия. В 2015 году Иванов был награжден посмертно орденом "За мужество" 3 степени, орденом "Народный Герой Украины" и медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Напомним, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.

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