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В Одессе разбили мемориальный знак патриоту, погибшему 2 мая

11 ноября, 12:17

Игорь Иванов был первым погибшим 2 мая 2014 года

/ Фото: Думская

В центре Одессы неизвестные вандалы разбили мемориальную доску украинскому патриоту, погибшему 2 мая 2014 года.

Памятный знак активисту "Правого сектора" Игорю Иванову был установлен на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской. Его обнаружили разбитым утром 11 ноября, сообщает "7 канал".

Стоит напомнить, что памятный знак Игорю Иванову, погибшему в столкновениях 2 мая, открыли в 2017 году. Патриот стал первой жертвой массовых столкновений в центре Одессы – его смертельно ранили из огнестрельного оружия.

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В 2015 году Иванов был награжден посмертно орденом "За мужество" 3 степени, орденом "Народный Герой Украины" и медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Напомним, что на пятую годовщину трагических событий в Одессе продолжалось расследование возможного влияния неизвестных следствию лиц, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в г. Одессе.

Как сообщалось ранее, по делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный.

Напомним, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.

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Одесса 2 мая памятный знак табличка

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