Настоящая сказка! В Одессе открыли каток и украшают елку (фото)

В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним также украшают большую новогоднюю елку.
Об этом сообщает "Думская".
В Одессе можно получить настоящее новогоднее настроение
Так, ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.
Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные вкусности.
Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, вполне сможет принести много радости окружающим.
В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны
В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.
Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.
В столицу уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.
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