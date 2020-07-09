Названа сумма убытков от аварии танкера Delfi

Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна

По предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области, ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi, который ранее осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, составляет 15 204,73 доллара.

Реклама

Об этом, в среду, 8 июля, сообщает Hromadske.

Сумма является предварительной, так как вынести претензии – документ, подтверждающий сумму убытков – можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления их из акватории Черного моря.

В ведомстве отметили, что окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна.

В тренде Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

Напомним, что ранее сообщалось, что из танкера "Делфи", который затонул прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты, они уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Реклама

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама