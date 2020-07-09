Названа сумма убытков от аварии танкера Delfi

По предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области, ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi, который ранее осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, составляет 15 204,73 доллара.
Об этом, в среду, 8 июля, сообщает Hromadske.
Сумма является предварительной, так как вынести претензии – документ, подтверждающий сумму убытков – можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления их из акватории Черного моря.
В ведомстве отметили, что окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна.
Напомним, что ранее сообщалось, что из танкера "Делфи", который затонул прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты, они уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.
Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.
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