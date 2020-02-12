Названо имя нового главы Одесской таможни

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области

Стали известны имена двух региональных таможенных управлений – по результатам конкурса главой Одесской таможни стал Михаил Грибанов, а Полесскую возглавит Сергей Панчук. Об этом сообщается на официальной странице "Новой таможни" в Facebook.

Конкурсная комиссия на протяжении 45 дней провела три этапа отбора кандидатов, и определила пятерку финалистов, а потом среди них, по набранным рейтинговым очкам, отобрала победителей.

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В частности, сообщается, что оба победителя имеют опыт работы с таможенными органами, а Грибанов с 2013 года занимается бизнесом – он является владельцем фирмы "Джием Консалт", которая предоставляет сопроводительные услуги при перевозках.

В его декларации указано, что он имеет квартиру в Киеве, а его супруга Ирина – дом и земельный участок в селе Лесники Киево-Святошинского района. У семьи также есть два автомобиля BMW 2017 года выпуска и Volkswagen Jetta 2016 года.

Стоит напомнить, что ранее Служба безопасности Украины задержала главного инспектора Одесской таможни за получение взятки – мужчина вместе с другими сотрудниками требовал деньги с коммерсантов за импорт товаров.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Херсонской области руководителя одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в регионе разоблачили в систематических взятках от нелегалов. Чиновник брал деньги у иностранцев за ускоренную легализацию и невыдворение из страны. Стоимость "услуг" взяточника зависела от платежеспособности мигрантов, но в среднем составляла около 1000 долларов с человека.

Также сообщалось, что на таможнях начнется борьба со взяточничеством.

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