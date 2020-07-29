Неосторожное убийство 15-летнего парня в Одесской области: суд наказал деда и внука

Беляевский райсуд Одесской области суд отправил на два года в детское исправительное учреждение подростка, который случайно застрелил 15-летнего парня в сентябре 2019 года.

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Об этом со ссылкой на решение суда сообщает УНИАН.

Следствие установило, что подросток случайно выстрелил в местного жителя, демонстрируя ему ружье своего деда. Действия обвиняемого квалифицированы как убийство по неосторожности.

Его намеревались взять на поруки, в том числе коллектив школьных учителей и священник. Но суд решил отправить подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

В качестве одного из аргументов стал тот факт, что мальчик воспитывается в неполной семье, и работающей матери, по мнению суда, сложно обеспечить надлежащий контроль над ребенком.

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Напомним, трагедия произошла 29 сентября 2019 года в селе Августовка Беляевского района, где 15-летний подросток пришел в гости к 12-летнему мальчику и получил смертельное ранение в область грудной клетки.

Сообщалось, что ружье принадлежит деду подозреваемого. Мужчина признан виновным в ненадлежащем хранении оружия и приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на год.

Также напомним, что в конце июня 2020 года на Донбассе 15-летний подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца .

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