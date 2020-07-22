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На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИ

22 июля, 10:53

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Один из раненных погиб

В Константиновке Донецкой области посреди улицы застрелили мужчину, еще один – ранен. Стрелком оказался 15-летний парень.

Как сообщает "УНН", подросток открыл стрельбу по мужчинам, чтобы защитить своего отца. Инцидент произошел вечером 21 июля. Выяснилось, что тогда к копам обратился местный житель. Он сообщил, что находился дома и внезапно услышал выстрелы. Когда он вышел на улицу, на перекрестке нашел убитым своего знакомого и раненым еще одного мужчину.

Позже выяснилось, что стрельбу по мужчинам открыл 15-летний сын заявителя. По данным копов, погибший с товарищем приехали "выбить" долг у отца мальчика. Парень решил вмешаться в ситуацию и, чтобы защитить отца, начал стрелять в "гостей" из охотничьего ружья.

Что касается погибшего и раненного, то они оба оказались жителями Краматорска. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Полицейские расследуют инцидент как умышленное убийство.

Напомним, не так давно во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

А в Подольском районе Киева на ул. Вышгородской произошел конфликт со стрельбой между таксистом и его пассажиром. Раненый таксист задержал нападавшего, а также вызвал патрульную полицию.

Также мы сообщали о драке в Днепропетровской области, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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