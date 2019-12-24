Несмотря на сильный туман: американский ракетный эсминец зашел в Одессу

Фото: dumskaya.net

В одесский морской порт сегодня утром, 24 декабря, зашел американский ракетный эсминец USS Ross DDG71.

Как сообщает "Думская", около 9:00 на рейде порта эсминец встретился с лоцманским катером, а в 10:00 он пришвартовался к причалу 1-К на Карантинном молу. Несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно.

Напомним, в последний раз этот корабль был в Одессе в 2016 году. Тогда он вместе с американским десантным кораблем LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и провел в городе несколько дней.

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Отметим, что "Росс" относится к кораблям типа "Арли Берк". Он был построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. "Росс" назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Параметры эсминца: длина корабля – 154 метра, ширина 20, осадка 9,3. Он вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Видео: YouTube

Напомним, в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".

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