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В Черное море вошел американский эсминец: россияне устроили за ним слежку

Сегодня, 22:38

Сообщается об эсминецеPorter ВМС США

/ Фото: twitter.com/USNavyEurope

В Черное море вошел американский эсминец Porter ВМС США.

Россияне устроили за ним слежку — сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота начал за ним присматривать в Черном море.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США", — отмечается в сообщении.

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Напомним, что ранее в Черное море вошел американский эсминец USS Ross. Как объяснили в посольстве Украины в США, его цель — обеспечение стабильности в Черноморском регионе.

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Мы также писали, что в Одесский морской порт вошли фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria

Напомним, что летом 2016 года возле USS Gravely в Средиземном море проводил опасные маневры российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" – приблизился на 300 метров. Кроме того, с расчехленным оружием вел слежение за американским авианосцем Dwight D. Eisenhower.

Мы также писали об американском ракетном эсминце USS Porter DDG78, который прибыл в прошлом году в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2018. 

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Россия США Черное море эсминец

Источник: ТАСС

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