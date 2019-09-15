В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)

Российские СМИ пишут о некой военном грузе для Украины, но все гораздо проще

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Американское скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma вошло в Черное море, что вызвало легкую "истерику" российских СМИ. Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Это уже не первый раз, когда россияне следят за американскими кораблями в Черном море.

"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порт", – написал Бурко.

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В то же время российский "Интерфакс" пишет, что военные РФ уже взяли на контроль американцев.

"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", – говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Видео: YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".

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