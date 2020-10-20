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Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)

20 октября, 11:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Огонь распространился на две тысячи "квадратов"

В Одесской области произошло возгорание на территории завода по изготовлению металлических дверей.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, в ночь на 20 октября загорелась крыша здания промышленного цеха в селе Фонтанка-3 Лиманского района.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. По их данным, существовала угроза распространения огня по всей площади крыши.

Во время тушения пожара происходили единичные взрывы легковоспламеняющихся жидкостей и частичное разрушение металлических и деревянных конструкций. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.

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Спустя семь часов пожар ликвидировали на площади две тысячи "квадратов". К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 67 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике. Пожарным удалось не допустить распространение огня.

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Также напомним, в оккупированном Крыму вспыхнул военный санаторий. Пришлось эвакуировать 300 человек. Данных о пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал/Mash

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