Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)

В Одесской области произошло возгорание на территории завода по изготовлению металлических дверей.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, в ночь на 20 октября загорелась крыша здания промышленного цеха в селе Фонтанка-3 Лиманского района.
На место происшествия оперативно выехали спасатели. По их данным, существовала угроза распространения огня по всей площади крыши.
Во время тушения пожара происходили единичные взрывы легковоспламеняющихся жидкостей и частичное разрушение металлических и деревянных конструкций. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.
Спустя семь часов пожар ликвидировали на площади две тысячи "квадратов". К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 67 человек личного состава.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике. Пожарным удалось не допустить распространение огня.
Также напомним, в оккупированном Крыму вспыхнул военный санаторий. Пришлось эвакуировать 300 человек. Данных о пострадавших нет.
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