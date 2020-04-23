Украина установила новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом

В Украине продолжается расти количество инфицированных. На сегодняшний день зараженных стало 7170. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центр общественного здоровья.

Только за последние сутки зафиксировано 578 новых случаев. Ранее суточный максимум был на уровне 501 зраженного человека.

"По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели", – говорится в сообщении.

"Это новый антирекорд за все время эпидемии в Украине. Мы считаем, что это стало следствием нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", – сказал министр.

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В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 22 апреля по всей Украине лабораторно подтверждено 6592 случая COVID-19, из которых 174 летальных, 424 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена более чем у 1200 медиков.

В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

А тем временем в Украине продлили карантин до 11 мая. В правительстве заявили, что, согласно прогнозам Национальной академии наук, пик коронавируса ожидается на первые дни мая, поэтому ограничения продлили до середины месяца.

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